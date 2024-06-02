03 Haziran 2024, Pazartesi
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Carlo Ancelotti'den kutlamalarda Arda Güler'e jest! "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım" | Mikrofon Arda'da...
UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 15. kez kazanan İspanyol ekibi Real Madrid, kupayla beraber Madrid’te şehir turu attı. Kutlamalar sırasında Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, Arda Güler'e özel ilgi gösterdi. Ancelotti, taraftara seslenmesi için mikrofonu Arda Güler'e uzattı. İşte o anlar...