Devler Ligi’nde Türklerin finali! Avrupa'nın en büyüğü bugün belli oluyor | Arda Güler mi Salih Özcan mı?

Şampiyonlar Ligi Finali'nde bugün Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Arda güler ve Salih Özcan kupayı kaldıran isimlerden biri olacak ve kupayı kazanan ilk Türk milli oyuncu unvanının sahibi olacak. Devler ligi finaliyle ilgili başka detaylar da var. Editörün notu ekranlarınızda…

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