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Robert Lewandowski'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

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Giriş: 02.06.2024 21:27
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, son günlerde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına yönelik basın toplantısında sorulan soru üzerine açıklamada bulundu. İşte detaylar...
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