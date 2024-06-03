İkinci Gabar: 'Kör Kandil’den petrol fışkıracak | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından Irak-İran sınırında stratejik bir noktada yer alan 'Kör Kandil' bölgesinde TPAO tarafından petrol arama çalışmalarına start verildi. Sondaj vurulmaya ve rezerv kuyular açılmaya başlanan bölgede yüksek miktarda petrol rezervinin olduğu belirtiliyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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