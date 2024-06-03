03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İkinci Gabar: 'Kör Kandil’den petrol fışkıracak | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından Irak-İran sınırında stratejik bir noktada yer alan 'Kör Kandil' bölgesinde TPAO tarafından petrol arama çalışmalarına start verildi. Sondaj vurulmaya ve rezerv kuyular açılmaya başlanan bölgede yüksek miktarda petrol rezervinin olduğu belirtiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:03
  • 1
  • 32
İkinci Gabar: ’Kör Kandil’den petrol fışkıracak | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Irak-İran'a sınırı olan Şırnak, Hakkâri ve Van'ın kesiştiği stratejik bir noktada yer alan yer alan 'Kör Kandil' bölgesinin terörden temizlenmesinin ardından, TPAO tarafından petrol arama çalışmalarına start verildi.

  • 2
  • 32
İkinci Gabar: ’Kör Kandil’den petrol fışkıracak | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Sondaj vurulmaya ve rezerv kuyular açılmaya başlanan bölgede yüksek miktarda petrol rezervinin olduğu belirtiliyor.

  • 3
  • 32
İkinci Gabar: ’Kör Kandil’den petrol fışkıracak | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı 'milli enerji' hamlesinin ardından Gabar Dağı'ndaki açılan kuyulardan çıkan petrol ekonomiye kazandırılırken, bölgede farklı noktalarda TPAO'nun hedefine alındı.

  • 4
  • 32
İkinci Gabar: ’Kör Kandil’den petrol fışkıracak | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Yıllarca terör nedeniyle gidilemeyen Kör Kandil Dağı bölgesi güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla terörden temizlendi.

  • 5
  • 32
İkinci Gabar: ’Kör Kandil’den petrol fışkıracak | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımlı bölgede TPAO, petrol kuyusu açılmadan önce sismik araştırmalar gerçekleştirdi.