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GOL | Antalyaspor 1-2 Beşiktaş

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 01:00
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Antalyaspor karşısında Jackson Muleka'nın 87. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı.
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