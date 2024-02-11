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Galatasaray'ın zirve inadı

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Giriş: 11.02.2024 11:46
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray 3 puanı aldı. Sahasındaki son 29 Süper Lig maçında yenilmeyen Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte seriyi 30 maça çıkardı.
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