Galatasaray'dan olay göndermeler! Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti: Ali Koç pankartını yırttılar

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşırken maç sonu ezeli rakip Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yapıldı. Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar, yönetime büyük bir tepki gösterdi ve Ali Koç pankartına saldırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN