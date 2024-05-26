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Galatasaray'dan olay göndermeler! Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti: Ali Koç pankartını yırttılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 23:54
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşırken maç sonu ezeli rakip Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yapıldı. Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar, yönetime büyük bir tepki gösterdi ve Ali Koç pankartına saldırdı.
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