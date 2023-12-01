Galatasaray'da flaş ayrılık! Okan Buruk devre arasında göndermek istiyor

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar şimdiden başladı. Teknik direktör Okan Buruk, büyük umutlarla kadroya dahil edilen ünlü yıldızı takımdan göndermek istiyor. Sarı kırmızılı yönetim ise olası ayrılığa karşılık yeni bir takviye için saha araştırmasına yöneldi.