11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2022 11:42
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Genel kurul divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.
Galatasaray Kulübünün kongresi başladı
Galatasaray Kulübünün kongresi başladı
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma Müjdeyi Verdi: Andrea Pirlo İle İmza Aşamasına Geldi
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma Müjdeyi Verdi: "Andrea Pirlo İle İmza Aşamasına Geldi"
Romain Saiss Salı Günü Öğle Saatlerinde İstanbul’da Olacak! Sercan Dikme Gelişmeyi Aktardı
Romain Saiss Salı Günü Öğle Saatlerinde İstanbul'da Olacak! Sercan Dikme Gelişmeyi Aktardı
Serkan Korkmaz, Fenerbahçe’nin Transfer Gündemini Yorumladı / Spor Gündemi / 10.06.2022
Serkan Korkmaz, Fenerbahçe'nin Transfer Gündemini Yorumladı / Spor Gündemi / 10.06.2022
Fenerbahçe’den Mario Branco Hamlesi! Ahmet Selim Kul Detayları Açıkladı / Spor Ajansı
Fenerbahçe'den Mario Branco Hamlesi! Ahmet Selim Kul Detayları Açıkladı / Spor Ajansı
Fenerbahçe’den Yıldız Futbolcuya 4 Milyon Euro! Ahmet Selim Kul Transferin Detaylarını Açıkladı
Fenerbahçe'den Yıldız Futbolcuya 4 Milyon Euro! Ahmet Selim Kul Transferin Detaylarını Açıkladı
Turkcell Süper Kupa’nın Oynanacağı Tarih Belli Oldu / Spor Gündemi / 10.06.2022
Turkcell Süper Kupa'nın Oynanacağı Tarih Belli Oldu / Spor Gündemi / 10.06.2022
Nevzat Dindar: Galatasaray İçin Columbus Projesi Umut Verici Duruyor! / Spor Ajansı
Nevzat Dindar: "Galatasaray İçin Columbus Projesi Umut Verici Duruyor!" / Spor Ajansı
Murat Özbostan: Weghorst Transferi İçin Beşiktaş 4. Sırada! / Sabah Sporu / 10.06.2022
Murat Özbostan: "Weghorst Transferi İçin Beşiktaş 4. Sırada!" / Sabah Sporu / 10.06.2022
Etnospor Kültür Festivali 2. gününde!
Etnospor Kültür Festivali 2. gününde!
Ümit Aktan: Galatasaray Türk Oyuncularını Kaybederse Yerine Koyacak Futbolcusu Yok
Ümit Aktan: "Galatasaray Türk Oyuncularını Kaybederse Yerine Koyacak Futbolcusu Yok"
Hamdi Aslan: Bakasetas 1 Yıl Daha Trabzonspor’da Kalmak İstediği Belirtti / Sabah Sporu
Hamdi Aslan: "Bakasetas 1 Yıl Daha Trabzonspor'da Kalmak İstediği Belirtti" / Sabah Sporu
Daha Fazla Video Göster