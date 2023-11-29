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Videolar Spor Videoları Galatasaray evinde şeytan avında! Şampiyonlar Ligi'nde rakip Manchester United! İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray evinde şeytan avında! Şampiyonlar Ligi'nde rakip Manchester United! İşte muhtemel 11'ler...

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Giriş: 29.11.2023 10:49
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki en kritik maçlarından birine bu akşam Rams Park'ta çıkacak. Aslan, İngiliz devi Manchester United'ı saat 20.45'te İstanbul'da ağırlayacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
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