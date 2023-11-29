29 Kasım 2023, Çarşamba
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Galatasaray evinde şeytan avında! Şampiyonlar Ligi'nde rakip Manchester United! İşte muhtemel 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki en kritik maçlarından birine bu akşam Rams Park'ta çıkacak. Aslan, İngiliz devi Manchester United'ı saat 20.45'te İstanbul'da ağırlayacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...