Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu

Seçime giden ve Dursun Özbek'in yeni başkan seçildiği Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Dursun Özbek, başkanlığa geçer geçmez gelecek sezon hazırlıklarına da başladı. Teknik direktör konusunu netleştirmek isteyen Özbek, bir yandan da transferde nokta atışı hamleler yapmak istiyor.