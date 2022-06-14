14 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu
Seçime giden ve Dursun Özbek'in yeni başkan seçildiği Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Dursun Özbek, başkanlığa geçer geçmez gelecek sezon hazırlıklarına da başladı. Teknik direktör konusunu netleştirmek isteyen Özbek, bir yandan da transferde nokta atışı hamleler yapmak istiyor.