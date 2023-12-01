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Fenerbahçe'ye Danimarka'da ağır darbe! Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 01.12.2023 09:23
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, istediği oyunu oynayamadığı karşılaşmada farklı bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)
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