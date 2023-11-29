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Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Suudi ekibi Kanarya'nın yıldızının peşine düştü

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Giriş: 29.11.2023 09:29
Teknik Direktör İsmail Kartal ile beraber sezona hem lig hem de Avrupa'da bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, son maçında Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başardı. Kadrosundaki yıldız futbolcularla göz dolduran Kanarya'ya Suudi Arabistan Ligi'nden talip çıktı. Futboluyla dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli yıldız, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak. İşte detaylar...
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