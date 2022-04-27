27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2022 10:02
Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşma sağlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Fenerbahçe’den flaş Jorge Jesus açıklaması
Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus açıklaması
Kemal Belgin: Welinton, Vida Ve Montero Kaç Kez 3’Lü Oynadı? Defansını 4’Lü Yap / 90’A
Kemal Belgin: "Welinton, Vida Ve Montero Kaç Kez 3'Lü Oynadı? Defansını 4'Lü Yap" / 90'A
Levent Tüzemen: Arda Güler, Türk Futbolunun Şu anda En Kıymetli Oyuncularından Bir Tanesi A Spor
Levent Tüzemen: "Arda Güler, Türk Futbolunun Şu anda En Kıymetli Oyuncularından Bir Tanesi" A Spor
Kemal Belgin: Jorge Jesus Gelince Mesut Özil’i İstemem Demiş Bazı İnsanlar İşleri Takip Ettiler
Kemal Belgin: "Jorge Jesus Gelince Mesut Özil'i İstemem Demiş Bazı İnsanlar İşleri Takip Ettiler"
Levent Tüzemen: Fenerbahçe Büyük Bir Kulüp, Jorge Jesus İle de Görüşür Joachim Löw İle de Görüşür!
Levent Tüzemen: "Fenerbahçe Büyük Bir Kulüp, Jorge Jesus İle de Görüşür Joachim Löw İle de Görüşür!"
Levent Tüzemen: 9. Haftadan İtibaren Trabzonspor Bu Ligin Patronu! A Spor / 90’A / 26.04.2022
Levent Tüzemen: "9. Haftadan İtibaren Trabzonspor Bu Ligin Patronu!" A Spor / 90'A / 26.04.2022
Ergin Aslan:Ismael’in Sistemi Oturtması İçin Beşiktaş’ın Sezon Öncesi Bir Kamp Geçirmesi Gerekiyor
Ergin Aslan:"Ismael'in Sistemi Oturtması İçin Beşiktaş'ın Sezon Öncesi Bir Kamp Geçirmesi Gerekiyor"
Türkiye, Trabzon’a akın ediyor
Türkiye, Trabzon'a akın ediyor
Ergin Aslan: Fenerbahçe’nin Bayrak Oyuncusu Olmak Avrupanın Orta Sıra Takımlarından Daha İyi
Ergin Aslan: "Fenerbahçe'nin Bayrak Oyuncusu Olmak Avrupanın Orta Sıra Takımlarından Daha İyi"
Serhan Türk: Metin Öztürk Seçilirse Yeni Teknik Direktör Okan Buruk Olur A Spor / Son Sayfa
Serhan Türk: "Metin Öztürk Seçilirse Yeni Teknik Direktör Okan Buruk Olur" A Spor / Son Sayfa
Emirhan İlkhan’ın Pozisyonu Penaltı Mı? Gökhan Keskin Yorumladı / Takım Oyunu
Emirhan İlkhan'ın Pozisyonu Penaltı Mı? Gökhan Keskin Yorumladı / Takım Oyunu
Valerien Ismael: Hatalar olunca...
Valerien Ismael: Hatalar olunca...
Daha Fazla Video Göster