27 Nisan 2022, Çarşamba
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Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşma sağlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.