Fenerbahçe'de yetişti Galatasaray kapıyor! Ara transferde büyük bomba

Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe ile paylaşan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi çalışmaları hızlandırdı. Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen yıldız bir isme Galatasaray forması giydirmek için çalışmalar sürüyor.