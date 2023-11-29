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Fenerbahçe'de yetişti Galatasaray kapıyor! Ara transferde büyük bomba

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Giriş: 29.11.2023 12:18
Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe ile paylaşan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi çalışmaları hızlandırdı. Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen yıldız bir isme Galatasaray forması giydirmek için çalışmalar sürüyor.
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