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Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 15:30
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul anlattı.
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