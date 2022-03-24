24 Mart 2022, Perşembe
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul anlattı.