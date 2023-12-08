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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! 2 dünya yıldızına kanca...

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Giriş: 08.12.2023 09:29
Sezona Süper Lig ve Avrupa bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig'de zirvede yer alan sarı-lacivertli ekip aylardır peşinde olduğu dünya yıldızlarına kancayı takmanın peşinde. İşte detaylar...
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!
GOL | Rams Başakşehir 2-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
GOL | Rams Başakşehir 2-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
GOL | Rams Başakşehir 1-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
GOL | Rams Başakşehir 1-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
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GOL | Trabzonspor 1-0 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK
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