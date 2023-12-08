Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! 2 dünya yıldızına kanca...

Sezona Süper Lig ve Avrupa bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig'de zirvede yer alan sarı-lacivertli ekip aylardır peşinde olduğu dünya yıldızlarına kancayı takmanın peşinde. İşte detaylar...