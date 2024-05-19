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Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

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Giriş: 19.05.2024 23:45
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik derbi maçının ardından flaş açıklamalarda bulunuyor. Özbek, maç önce ve sonunda yaşananlar olayın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hodri meydan dedi. Özbek, "Yüreğin yetiyorsa gel buradayım" ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek’ten flaş açıklamalar
Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar
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