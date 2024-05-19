20 Mayıs 2024, Pazartesi
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Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik derbi maçının ardından flaş açıklamalarda bulunuyor. Özbek, maç önce ve sonunda yaşananlar olayın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hodri meydan dedi. Özbek, "Yüreğin yetiyorsa gel buradayım" ifadelerini kullandı.