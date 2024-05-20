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Dursun Özbek'ten ahaber.com.tr'ye flaş açıklama! Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı | Ali Koç sahadayken Özbek neredeydi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 18:13
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ahaber.com.tr herkesin merak ettiği o soruyu basın toplantısında Dursun Özbek'e sordu. Ali Koç sahadayken, Dursun Özbek neredeydi? İşte tüm detaylar...
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Dursun Özbek’ten ahaber.com.tr’ye flaş açıklama!
Dursun Özbek'ten ahaber.com.tr'ye flaş açıklama!
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