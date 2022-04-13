13 Nisan 2022, Çarşamba
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Dünya devi Arda Güler'in peşinde! Adım adım takip ediliyor
Sarı lacivertli forma altında bu sezon gösterdiği performansla Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettiren Arda Güler birbirinden önemli kulüpleri peşine taktı. 17 yaşındaki yıldız oyuncunun en ciddi talibinin ise Almanya'dan olduğu ortaya çıktı.