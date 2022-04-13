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Dünya devi Arda Güler'in peşinde! Adım adım takip ediliyor

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Giriş: 13.04.2022 14:50
Sarı lacivertli forma altında bu sezon gösterdiği performansla Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettiren Arda Güler birbirinden önemli kulüpleri peşine taktı. 17 yaşındaki yıldız oyuncunun en ciddi talibinin ise Almanya'dan olduğu ortaya çıktı.
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