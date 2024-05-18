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Büyük derbi için nefesler tutuldu! Galatasaray şampiyonluğa çok yakın| Şampiyonluk düğümü bu hafta çözülecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 20:09
Gözler pazar günü oynanacak şampiyonluğu belirleyecek büyük derbi maçına çevrildi. Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçeyi ağırlayacak. Ekibimizde maç öncesi taraftara mikrofon uzattı. İşte skor tahminleri...
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