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Beşiktaş'tan flaş hamle! Teknik direktörlük için Andre Villas-Boas ile görüşmeler başladı

İHA
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Giriş: 16.03.2022 11:31
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ortaya konan kötü futbol sonrası yeni hoca arayışları hız kazandı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı; Daniel Farke ve Andre Villas-Boas’la temas halinde. Yerli aday olarak 1 numarada bulunan Şenol Güneş beklemede.
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