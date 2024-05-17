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Arsenal Arda Güler için 45 milyon Euro teklif etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 16:27
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e İngiltere'den talip çıktığı aktarıldı. İspanyol basınına göre Premier Lig devlerinden Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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