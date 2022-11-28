28 Kasım 2022, Pazartesi
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Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı! İzmir derbisini yangın yerine çeviren fişekleri stada böyle sokmuşlar
Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğinin Göztepe tribünlerine atılmasıyla başlayan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü. Statta görevli özel ambulans şoförlerinin işaret fişeğini tuvalete bıraktığı ortaya çıkmıştı. Son gelen görüntülerde ambulansın aranmamasından faydalanan şahısların, olayları başlatan işaret fişeklerini stada soktuğu anlar yer aldı.