Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığını bıraktı!

Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Ancak maçın ardından ev sahibi takım taraftarlarının sahaya girmesiyle ortalık karıştı. Olaylara karışan 12 kişi gözaltına alınırken Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

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