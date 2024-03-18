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Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığını bıraktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 19:12
Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Ancak maçın ardından ev sahibi takım taraftarlarının sahaya girmesiyle ortalık karıştı. Olaylara karışan 12 kişi gözaltına alınırken Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.
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Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığını bıraktı!
Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığını bıraktı!
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