Ali Farag dünyaya ders verdi! ‘Ukrayna hakkında konuşabiliyorsak, Filistin için de konuşmalıyız’

Squash sporunun dünyadaki 2 numarası olan Mısırlı sporcu Ali Farag, Londra'daki bir turnuvada şampiyon olduktan sonra Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalar yaptı. Batı medyasının daha önce sporun siyasete karışmasını istemediğini söyleyen Farag, "Filistin 74 yıldır bunu yaşıyor ama Batı medyasının işine gelmediği için kimse konuşmuyordu" dedi.