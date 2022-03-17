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Ali Farag dünyaya ders verdi! ‘Ukrayna hakkında konuşabiliyorsak, Filistin için de konuşmalıyız’

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2022 10:33
Squash sporunun dünyadaki 2 numarası olan Mısırlı sporcu Ali Farag, Londra'daki bir turnuvada şampiyon olduktan sonra Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalar yaptı. Batı medyasının daha önce sporun siyasete karışmasını istemediğini söyleyen Farag, "Filistin 74 yıldır bunu yaşıyor ama Batı medyasının işine gelmediği için kimse konuşmuyordu" dedi.
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