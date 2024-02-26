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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk Galatasaray'daki hayalini açıkladı: İlk hedefim...

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Giriş: 26.02.2024 23:59
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Maçın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorusuna çarpıcı bir yanıt vererek Galatasaray'da hedeflediği başarıyı açıkladı.
Ahaber.com.tr sordu Buruk hayalini açıkladı
Ahaber.com.tr sordu Buruk hayalini açıkladı
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