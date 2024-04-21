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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı! Arda Turan'ın 'Bu kadar rekor kırılır mı?' açıklamasına yönelik konuştu: Galatasaray'ın geleceği için...

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Giriş: 21.04.2024 22:38
Güncelleme:21.04.2024 22:50
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorusuna Okan Buruk'tan çarpıcı yanıt geldi.
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