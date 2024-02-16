Ahaber.com.tr sordu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske yanıtladı! "Galatasaray taraftarı..."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak avantajı kaptı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek ve Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorularına Okan Buruk ve Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'den çarpıcı yanıtlar geldi. Brian Priske, maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında Rams Park'taki atmosfer hakkındaki sorulan yönelik flaş bir açıklamada bulunurken, Okan Buruk ise yeni transferlerin kadroya katılacağı tarihi verdi.

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