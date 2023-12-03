A Milli Takım’ın rakipleri belli odu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakibi belli oldu. F Grubuna düşen Milli Takım'ın ilk rakibi Portekiz oldu. İkinci rakibimiz Çekya. Son rakibimi ise Play-Off turundan gelecek olan ülke olacak.