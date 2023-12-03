03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları A Milli Takım'ın rakipleri belli odu

A Milli Takım'ın rakipleri belli odu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2023 11:49
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakibi belli oldu. F Grubuna düşen Milli Takım'ın ilk rakibi Portekiz oldu. İkinci rakibimiz Çekya. Son rakibimi ise Play-Off turundan gelecek olan ülke olacak.
A Milli Takım’ın rakipleri belli odu
A Milli Takım'ın rakipleri belli odu
Pendikspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum
Pendikspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum
Galatasaray’da flaş ayrılık!
Galatasaray'da flaş ayrılık!
Kartal sahada tel tel döküldü
Kartal sahada tel tel döküldü
Fenerbahçe’ye Danimarka’da ağır darbe!
Fenerbahçe'ye Danimarka'da ağır darbe!
Takım bulamadı kiralık kaleci oldu!
Takım bulamadı kiralık kaleci oldu!
Buruk AHaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı
Buruk AHaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı
Fenerbahçe’de yetişti Galatasaray kapıyor
Fenerbahçe'de yetişti Galatasaray kapıyor
Galatasaray evinde şeytan avında!
Galatasaray evinde şeytan avında!
Fenerbahçe’nin kasası dolacak!
Fenerbahçe'nin kasası dolacak!
Sivas’ta gollü beraberlik!
Sivas'ta gollü beraberlik!
Fenerbahçe’den flaş açıklama!
Fenerbahçe'den flaş açıklama!
Daha Fazla Video Göster