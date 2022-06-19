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Videolar Spor Videoları 2022-2023 sezonunda yabancı oyuncu sınırı nasıl uygulanacak? TFF'den son dakika açıklaması

2022-2023 sezonunda yabancı oyuncu sınırı nasıl uygulanacak? TFF'den son dakika açıklaması

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Giriş: 19.06.2022 11:06
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından son dakika yabancı oyuncu sınırlaması açıklaması geldi. TFF, 8+3 yabancı kuralının gelecek sezonda da uygulanacağını açıkladı. İşte alınan kararının detayları...
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