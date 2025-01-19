A Haber’de 18 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, “2 gün sonra dünya başka bir yer mi olacak? ABD’de yeni “6 Ocak” endişesi var mı? Trump neden dışarıda yemin etmiyor? Beyaz Saray’da herkes odasını topladı mı? Trump’ın yemin töreninde neler yaşanacak? “Esir takası” nasıl gerçekleşecek? İsrail ateşkes kararına uyacak mı? Ankara YPG/PKK senaryoları neler? Trump tüm dünyayı arsa mı sanıyor? Trump “2+1 ülke”ye ne ödeyecek?” yanıt arandı.

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