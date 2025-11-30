A Haber’de 29 Kasım 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "CHP'de Kurultay: Özgür Özel yeniden genel başkan, CHP'de kim, kimlerden arınacak? Kılıçdaroğlu ihraç mı edilecek? Kılıçdaroğlu-Özel arasında "Arınma" savaşı, Kiev 2 Rus gemisine saldırıyı üstlendi, Savaş Karadeniz'de yayılır mı? Papa Türkiye ziyaretiyle hangi mesajı verdi? 1.700 yıl sonra İznik Konsili… Ne oluyor? Katolik-Ortodoks ayrışması nasıl başladı? Bin yıllık kilise savaşı sürecek mi? sorularına yanıt arandı.

