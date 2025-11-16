16 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Satır Arası Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2025 01:36
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Kasım 2025 günü yayınlanan Satır Arası programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, Gazze'de oluşturulacak Barış Gücü'ne değinerek, "Türkiye Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır ve asker gönderme de dahil olmak üzere her konuda üzerine düşeni yapacaktır." dedi. Türkiye’nin dış politikadaki rolüne de değinen Fidan, dünyada aranan aktör ülke olduğumuzun altını çizdi. Fidan, F-35 sürecine ilişkin ise, “Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldırma sözü verdi.” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de
Düzen yeniden kuruluyor: Batı’nın batışı mı?
Düzen yeniden kuruluyor: Batı'nın batışı mı?
Doğu Akdeniz’in dibinde kaç trilyon dolar var?
Doğu Akdeniz'in dibinde kaç trilyon dolar var?
İstanbul’un bilgileri nasıl çalındı?
İstanbul'un bilgileri nasıl çalındı?
Gök Vatan’ın yerli muhafızları neyi değiştirecek?
Gök Vatan'ın yerli muhafızları neyi değiştirecek?
Pakistan ve Afganistan arasında çatışma
Pakistan ve Afganistan arasında çatışma
Gazze’de yönetim kimde kalacak?
Gazze'de yönetim kimde kalacak?
Türkiye, İsrail’i nasıl yalnızlığa sürükledi?
Türkiye, İsrail'i nasıl yalnızlığa sürükledi?
Türkiye-Mısır deniz tatbikatı kime mesaj?
Türkiye-Mısır deniz tatbikatı kime mesaj?"
Katil İsrail, gözünü KKTC’ye mi dikti?
Katil İsrail, gözünü KKTC'ye mi dikti?
Trump Venezuela’yı yıkın talimatı mı verdi?
Trump "Venezuela'yı yıkın" talimatı mı verdi?
Netanyahu Türkiye ile savaştayız mı dedi?
Netanyahu "Türkiye ile savaştayız" mı dedi?
Daha Fazla Video Göster