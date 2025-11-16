Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Kasım 2025 günü yayınlanan Satır Arası programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, Gazze'de oluşturulacak Barış Gücü'ne değinerek, "Türkiye Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır ve asker gönderme de dahil olmak üzere her konuda üzerine düşeni yapacaktır." dedi. Türkiye’nin dış politikadaki rolüne de değinen Fidan, dünyada aranan aktör ülke olduğumuzun altını çizdi. Fidan, F-35 sürecine ilişkin ise, “Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldırma sözü verdi.” ifadelerini kullandı.