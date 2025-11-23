A Haber’de 22 Kasım 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Kılıçdaroğlu: CHP derhal arınmalı, Kılıçdaroğlu'ndan "Yolsuzluk" itirafı, "İmamoğlu'nu CHP'den atın" mesajı, Zelenski ABD'nin oyununa mı geldi? O anlaşma Ukrayna'nın sonu mu? Ukrayna'yı "Parçalama" anlaşması mı? Trump-Putin Ukrayna'yı bölüştü mü? Netanyahu yine Türkiye'yi hedef aldı, Netanyahu'nun asıl korkusu ne? Netanyahu: Türkiye'ye F-35 vermeyin, Maduro'dan "Savaşa hayır, barışa evet" dansı, CIA Maduro'ya suikast mı düzenleyecek? Erdoğan G-20'de o liderlere ne dedi?" soruları ve konu başlıklarına cevap arandı.

