İstanbul’un bilgileri nasıl çalındı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2025 03:14
A Haber’de 25 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Seçim manipülasyonu adım adım nasıl yapıldı? İstanbul'un bilgileri nasıl çalındı?, İşte Hüseyin Gün'ün istihbari bağlantıları, Casusluk ağı nasıl deşifre oldu? Casusluk operasyonunda çarpıcı detaylar, Merdan Yanardağ'ın casusluk bağlantısı ne?, Trump'a yakın isim: Netanyahu'nun projesi çöktü, Türkiye Gazze'de ne rol üstlenecek? ROKETSAN TAYFUN bir test daha geçti" soruları ve konu başlıkları ele alınıp yanıt arandı.
