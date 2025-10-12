12 Ekim 2025, Pazar

Haberler Satır Arası Videoları Pakistan ve Afganistan arasında çatışma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 03:28
A Haber’de 11 Ekim tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen,"Erdoğan: Gazze'ye gideceğim, Mısır'da Liderler Zirvesi mi?, Ateşkes yürürlükte: Gazze'de son durum ne?, Pakistan - Afganistan hattında çatışma, Sadece A Haber'de: Pakistan'dan canlı yayın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de, KKTC Seçime gidiyor: Gözler 19 Ekim'de, Tatar: İsrail'i çok yakından izliyoruz, Afganistan/ Taliban seferberlik ilan etti, Pakistan: Afganistan dersini alacak" başlıkları ele alındı.
