A Haber’de 27 Eylül tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Trump "Venezuela'yı yıkın" talimatı mı verdi? ABD F-35'leri Venezuela'yı mı bombalayacak? Küresel abluka katil İsrail'i durduracak mı? Türkiye, İsrail'i nasıl yalnızlığa sürükledi? Katil İsrail dünyadan nasıl izole edilecek? Siyonist katillere dünya sırtını çevirdi! Katil Netanyahu'nun 1947 yalanı! Katil İsrail dünyadan nasıl izole edilecek? Avrupa'da "İHA duvarı" planı ne?" soruları ve konu başlıkları ele alınıp yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN