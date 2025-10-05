05 Ekim 2025, Pazar

Haberler Satır Arası Videoları Gazze'de yönetim kimde kalacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 01:27
Güncelleme:05.10.2025 01:29
A Haber’de 4 Ekim tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "137 aktivist Türkiye'ye nasıl getirildi? Aktivistler dakika dakika ne yaşadı? 2. Gazze filosu şu anda nerede? Trump: İsrail, Gazze'yi bombalama! Trump "Gazze'yi vurma" dedi, İsrail karıştı! Trump'tan İsrail'e emir: Bombalamayı kes! Gazze'de yönetim kimde kalacak? Filistinliler Trump planına ne diyor? Hamas planı kabul etti: Şimdi ne olacak? İki devletli çözüm yolu açıldı mı? Anlaşma sahaya ne zaman, nasıl yansır?" soruları ve konu başlıkları ele alınıp yanıt arandı.
