A Haber’de 7 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Maduro Erdoğan'dan ne istedi? Erdoğan Trump ve Maduro'yu buluşturur mu? ABD içe kapanıyor: Hangi aktörler öne çıkacak? Menzili sır gibi saklanan füze: TAYFUN, Yerli Meteor füzesi: GÖKBORA, Savaş gemilerinin çelik kubbesi: GÖKSUR, İran'dan "Savaşa hazırız" videosu, Çin o füzelerle ne mesaj verdi?" sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN