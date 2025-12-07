07 Aralık 2025, Pazar
Erdoğan Trump ve Maduro'yu buluşturur mu?
Giriş: 07.12.2025 02:02
A Haber’de 7 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Maduro Erdoğan'dan ne istedi? Erdoğan Trump ve Maduro'yu buluşturur mu? ABD içe kapanıyor: Hangi aktörler öne çıkacak? Menzili sır gibi saklanan füze: TAYFUN, Yerli Meteor füzesi: GÖKBORA, Savaş gemilerinin çelik kubbesi: GÖKSUR, İran'dan "Savaşa hazırız" videosu, Çin o füzelerle ne mesaj verdi?" sorularına yanıt arandı.