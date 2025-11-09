09 Kasım 2025, Pazar

Haberler Satır Arası Videoları Düzen yeniden kuruluyor: Batı'nın batışı mı?
Düzen yeniden kuruluyor: Batı’nın batışı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 03:29
A Haber’de 8 Kasım 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Dünya ekonomisi 2026'da tarihi eşiğe yaklaşıyor, Düzen yeniden kuruluyor: Batı'nın batışı mı?, Su savaşları: Ülkeler kaynak için çarpışacak, Dünyada orman varlığı ne mesaj veriyor?, Avrupa hangi ülkeleri sömüremedi?, Sömürge modeli şekil mi değiştirdi?, Nüfus artışının asıl önemi ne?, Dünya nüfusu 2057'de 10 milyarı aşacak, Dünyadaki evsizlik sorunu neden çözülemiyor?" sorularına yanıt arandı.
