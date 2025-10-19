A Haber’de 18 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "MSB: Gazze'de her türlü göreve hazırız, Gazze'de Türkiye'nin görevi ne olacak? Gök Vatan'ın kalkanları nasıl çalışıyor? Hürjet 300. uçuşunu gerçekleştirdi. HÜRJET rakiplerine göre ne durumda? Gök Vatan'ın yerli muhafızları neyi değiştirecek? Yerli silahların gövde gösterisi, Türkiye barış için savaşa nasıl hazırlanıyor? CIA devrede! ABD Venezuela'yı işgal mi edecek? CIA Venezuela'da ne yapmaya çalışıyor? ABD'den Venezuela'ya müdahale provası mı?" soruları ve konu başlıkları ele alınıp yanıt arandı.

