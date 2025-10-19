19 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Satır Arası Videoları Gök Vatan'ın yerli muhafızları neyi değiştirecek?
Gök Vatan’ın yerli muhafızları neyi değiştirecek?

Gök Vatan'ın yerli muhafızları neyi değiştirecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2025 01:24
Güncelleme:19.10.2025 01:24
A Haber’de 18 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "MSB: Gazze'de her türlü göreve hazırız, Gazze'de Türkiye'nin görevi ne olacak? Gök Vatan'ın kalkanları nasıl çalışıyor? Hürjet 300. uçuşunu gerçekleştirdi. HÜRJET rakiplerine göre ne durumda? Gök Vatan'ın yerli muhafızları neyi değiştirecek? Yerli silahların gövde gösterisi, Türkiye barış için savaşa nasıl hazırlanıyor? CIA devrede! ABD Venezuela'yı işgal mi edecek? CIA Venezuela'da ne yapmaya çalışıyor? ABD'den Venezuela'ya müdahale provası mı?" soruları ve konu başlıkları ele alınıp yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gök Vatan’ın yerli muhafızları neyi değiştirecek?
Gök Vatan’ın yerli muhafızları neyi değiştirecek?
Gök Vatan'ın yerli muhafızları neyi değiştirecek?
Pakistan ve Afganistan arasında çatışma
Pakistan ve Afganistan arasında çatışma
Gazze’de yönetim kimde kalacak?
Gazze'de yönetim kimde kalacak?
Türkiye, İsrail’i nasıl yalnızlığa sürükledi?
Türkiye, İsrail'i nasıl yalnızlığa sürükledi?
Türkiye-Mısır deniz tatbikatı kime mesaj?
Türkiye-Mısır deniz tatbikatı kime mesaj?"
Katil İsrail, gözünü KKTC’ye mi dikti?
Katil İsrail, gözünü KKTC'ye mi dikti?
Trump Venezuela’yı yıkın talimatı mı verdi?
Trump "Venezuela'yı yıkın" talimatı mı verdi?
Netanyahu Türkiye ile savaştayız mı dedi?
Netanyahu "Türkiye ile savaştayız" mı dedi?
ABD’li görgü tanığından kan dondurucu itiraf
ABD'li görgü tanığından kan dondurucu itiraf
İslam dünyası Gazze için ne yapacak?
İslam dünyası Gazze için ne yapacak?
Putin Küba’dan Amerika’yı bombalar mı?
Putin Küba'dan Amerika'yı bombalar mı?
Bursa’da 2 ilçe alev ablukasında
Bursa'da 2 ilçe alev ablukasında
Daha Fazla Video Göster