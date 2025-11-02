02 Kasım 2025, Pazar

Doğu Akdeniz'in dibinde kaç trilyon dolar var?

Doğu Akdeniz'in dibinde kaç trilyon dolar var?

Giriş: 02.11.2025 03:52
A Haber’de 01 Kasım 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Eski MOSSAD şefi: Pek çok ülkeye sızdık, Cohen: O ülkelerde patlayabilen cihazlarımız var, MOSSAD suikastlara mı hazırlanıyor?, ABD paylaştı: Ölümcül ve hazır, Trump savaş modunu mu açtı?, Pentagon'dan Ukrayna'ya Tomahawk onayı, Dendias: Türkiye'nin 1.000.000 İHA'sı var, Milli İHA'lar Atina'yı panikletti, Atina'da Türkiye karşıtı toplantı mı?, Doğu Akdeniz'in dibinde kaç trilyon dolar var?, Çin Sudan'da ne yapıyor?" soruları ve konu başlıklarına cevap arandı.
