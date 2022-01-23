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Satır Arası | Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'a hakareti ve küstah sözlerin perde arkası

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Giriş: 23.01.2022 00:49
A Haber’de Gökhan Kurt’un sunumuyla ekranlara gelen Satır Arası’nda TELE 1'de yaşanan ve Türkiye gündemine oturan hakaret skandalı masaya yatırıldı. TELE 1’de gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanlığı makamını ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözlerini; Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Gazeteci Metin Özkan, AK Parti Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı. 22 Ocak 2022 tarihli SATIR ARASI programını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sedef Kabaş Tele-1'de katıldığı bir programda Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamını, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur." şeklinde küstah ifadeler ile hedef almıştı.

SEDEF KABAŞ 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Adliyede savcılığa çıkarılan Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimliğe çıkarılan Kabaş, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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