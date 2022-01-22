AK Partili Emre Cemil Ayvalı’dan Sedef Kabaş’a tepki: Önce bizi ısırıp ardından dişlerinin kirasını isteyecek kadar pervasız!

A Haber'de yayınlanan SATIR ARASI programında önemli açıklamalarda bulunan Ayvalı, "Ancak bunlar bir şekilde önce bizi ısırıp ardından ısırdıkları için dişlerinin kirasını isteyecek kadar pervasız yavuz hırsız misali bir pişkinlikle hareket ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Emre Cemil Ayvalı şu tespitlerde bulundu;

"İLK DUYUNCA MÜTHİŞ BİR ÖFKE HİSSETTİM"

Artık bu özellikle TELE 1 ve Halk TV'de aslında sık sık olan, vatandaşa yönelik, milli iradeye dönük yaptıkları adice bir söylemdi. Bunu ben tekrar duyduğumda bu kadar pervasız, hani ima yollu bile değil yapmış olmaları artık ne kadar öfkeli olduklarını ne kadar deliye döndüklerini hem bu millete hem milletin seçtiklerine karşı nefret dolu olduklarını göstermesi açsından son derece önemliydi. Ben de bunu ilk duyunca müthiş bir öfke hissettim.