AK Partili Emre Cemil Ayvalı'dan Sedef Kabaş'a tepki: Önce bizi ısırıp ardından dişlerinin kirasını isteyecek kadar pervasız!
TELE 1'de Başkan Erdoğan'da hakaret ederek milli iradeyi hedef alan ve mahkemece tutuklanan sözde gazeteci Sedef Kabaş'a tepkiler dinmiyor. A Haber'de yayınlanan SATIR ARASI programında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, “Sedef Kabaş’ın ilk vukuatı değil. Bu küstah dile sahip çıkan medya camiası da söz konusu” dedi. Ayvalı, "Ancak bunlar bir şekilde önce bizi ısırıp ardından ısırdıkları için dişlerinin kirasını isteyecek kadar pervasız yavuz hırsız misali bir pişkinlikle hareket ediyorlar" şeklinde konuştu.
A Haber'de açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, TELE 1'de Başkan Erdoğan'da hakaret ederek milli iradeyi hedef alan ve mahkemece tutuklanan Sedef Kabaş'a sert eleştiri getirdi.
A Haber'de yayınlanan SATIR ARASI programında önemli açıklamalarda bulunan Ayvalı, "Ancak bunlar bir şekilde önce bizi ısırıp ardından ısırdıkları için dişlerinin kirasını isteyecek kadar pervasız yavuz hırsız misali bir pişkinlikle hareket ediyorlar" ifadelerine yer verdi.
Emre Cemil Ayvalı şu tespitlerde bulundu;
"İLK DUYUNCA MÜTHİŞ BİR ÖFKE HİSSETTİM"
Artık bu özellikle TELE 1 ve Halk TV'de aslında sık sık olan, vatandaşa yönelik, milli iradeye dönük yaptıkları adice bir söylemdi. Bunu ben tekrar duyduğumda bu kadar pervasız, hani ima yollu bile değil yapmış olmaları artık ne kadar öfkeli olduklarını ne kadar deliye döndüklerini hem bu millete hem milletin seçtiklerine karşı nefret dolu olduklarını göstermesi açsından son derece önemliydi. Ben de bunu ilk duyunca müthiş bir öfke hissettim.
"KÜSTAH DİLE SAHİP ÇIKAN MEDYA VAR"
Çünkü artık pervasızlığın ahlaksızlığın sahtekârlığın bu kadarı da olmaz. Bu kadının ilk vukuatı falan da değil Twitter'da da provokatif dili var. Bu küstah dile sahip çıkan medya camiası söz konusu.
"ANCAK BUNLAR BİR ŞEKİLDE ÖNCE BİZİ ISIRIP ARDINDAN..."
Özellikle Cumhurbaşkanımız da geçenlerde bir sanatçının (Sezen Aksu) Hz. Havva ve Hz. Âdem ile ilgili hakaretlerine dönük çok net bir dille cevap vermişti. Bizim artık bunlara bu dille cevap vermemiz gerekiyor. Biz bunlara hukuk dedikçe, demokrasi dedikçe ki demeye de devam ediyoruz mücadelemizi bu yolla sürdürüyoruz. Ancak bunlar bir şekilde önce bizi ısırıp ardından ısırdıkları için dişlerinin kirasını isteyecek kadar pervasız yavuz hırsız misali bir pişkinlikle hareket ediyorlar.
"ANLADIKLARI DİLDEN YÜZLERİNE KONUŞMAMIZ LAZIM"
Anladıkları dilden de gerek medya üzerinden bunların yüzlerine karşı konuşmanın gerektiğini düşünüyorum. Tele 1 bu kadına sahip çıkıyor meşrulaştırıp. Burada milyonlarca oy almış bir liderin (Başkan Erdoğan) seçilmiş bir milli iradenin temsilcisinin bizatihi kendisine küfür edilmeyi, normal bir vatandaşa bile hakaret edemesiniz. Bunun bir cezası vardır.
SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI
Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü. Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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