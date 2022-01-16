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Satır Arası - "Diyanet'e neden saldırırsınız?"

A Haber
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Giriş: 16.01.2022 01:50
Güncelleme:16.01.2022 01:57
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. 15 Ocak 2022 - Cumartesi günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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