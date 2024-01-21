Satır Arası- Bu bahar ZAP’ta neler olacak?

A Haber’de 20 Ocak 2024 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Uzaydaki istasyon nasıl bir yer? Gezeravci hangi deneyi yapacak?, Gezeravci hangi deneyi nasıl yapacak?, İkinci hedef insansız ay misyonu mu?, İran ne yapacak? 3. Dünya savaşı mı çıkıyor? Bölgede kim kimi destekliyor? “Barut Fıçısı”nın fitili ateşlendi mi? ABD sınırları yeniden mi çizmek istiyor? “Kavga ettir, kurtarıcı ol” stratejisi mi?, Türkiye “kirli plan”a nasıl duvar ördü? Süleymaniye Operasyonu mu geliyor? Sınır ötesine kare harekatı yakın mı? Bu bahar ZAP’ta neler olacak? Hangi bölgelerde görev alacaklar? Mavi vatanın muhafızları”nın isimleri ne? AK Parti-MHP’nin “İstanbul” planı ne?" sorularına yanıt arandı.

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