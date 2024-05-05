Şehre yakın ekibi Adıyaman'ın konuğu! Saklı cennet: Suvarlı

Anadolu’daki yaşama dair kesitlerinin yer aldığı şehre yakın programı var. Ekibimiz bu bölümde, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Kasabas'na konuk oldu. Stresten, şehirden uzak bir gün geçirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın izlenimleri A Haber ekranlarında.

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