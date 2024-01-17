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Pençe operasyonlarıyla denge nasıl değişti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 00:33
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 16 Ocak 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Üs bölgeleri stratejisi nasıl işliyor? 300 kilometre güvenli hat nasıl oluşturuldu? PKK, Türkiye’de nasıl zemin kaybetti? KBY’ye daha ileri tedbirleri neler? Süleymaniye nasıl PKK üssü oldu? Barut fıçısının fitili ateşlendi mi? ABD devletsiz Ortadoğu mu istiyor? ABD eksenli kuşatma çemberi mi? Bölgede ateş çemberi genişliyor mu? Savaşın içinde yeni bir savaş mı? Emeklilere hangi yeni düzenleme yolda? Hangi emekli ne kadar zam alacak? Emekliler yılı 2024’te neler yapılacak?” sorularına yanıt arandı.
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