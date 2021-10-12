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Memleket Meselesi - Suriye'ye yeni harakat mesajı ne anlama geliyor?

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Giriş: 12.10.2021 01:27
Güncelleme:12.10.2021 01:28
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Suriye'ye yeni harakat mesajı ne anlama geliyor? Siyasi cinayet tartışmalarının nedeni ne? CHP'den infial stratejisi mi?  HDP CHP ortaklığında son durum ne? başlıkları ele alındı. 11 Ekim 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…
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