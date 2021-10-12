12 Ekim 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi - Suriye'ye yeni harakat mesajı ne anlama geliyor?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Suriye'ye yeni harakat mesajı ne anlama geliyor? Siyasi cinayet tartışmalarının nedeni ne? CHP'den infial stratejisi mi? HDP CHP ortaklığında son durum ne? başlıkları ele alındı. 11 Ekim 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…